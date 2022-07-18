О ракетных обстрелах Никополя вечером в воскресенье, 17 июля, сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

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К утру стало известно, что оккупанты выпустили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру по ракетным системам залпового огня.

Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя разрушены с десяток частных жилых домов. Также поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

На месте ракетных ударов работают специалисты разных служб. Они восстанавливают изуродованные сети и выясняют масштабы разрушений.

Ракетные обстрелы Никополя.

Это уже второй раз подряд российские оккупанты обстреливают Никополь. Перед тем 16 июля они тоже под утро с РСЗО "Град" нанесли удар по городу. Они выпустили 53 ракеты.

Половина из этих ракет попала в жилые дома. Всего же в городе было повреждено 12 пятиэтажных домов, школу и здание ПТУ.

Тогда погибли два человека – их тела спасатели достали из-под завалов. Еще одна женщина попала в больницу.