Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. Його снаряди були спрямовані у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки"Южмаш".
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Скільки росіяни витратили на ракетний обстріл Дніпра
Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, російські окупанти атакували Дніпро ракетами Х-101. Це сучасна зброя, яка летить на низькій висоті, завдяки чому є важкою ціллю для ППО.
Х-101 – це керована ракета, яка має точність удару до 10 метрів. Дальність польоту цього снаряду складає понад 5 тисяч кілометрів.
Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Тобто на атаку Дніпра окупанти витратили 78 мільйонів доларів,
– повідомив Лукашук.
Обстріл Дніпра: що відомо
- російські окупанти випустили по Дніпру 6 ракет Х-101. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95, які підняв над Каспійським морем.
- Нашим силам ППО вдалося збити 4 ракети ворога. 2 ракети влучили у "Южмаш".
- Внаслідок ракетного обстрілу 3 людини загинуло, 15 громадян отримали поранення.
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