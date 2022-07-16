Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 16 липня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

Зауважте Ворог зазнав невдачі під час штурму одразу трьох напрямків: карта бойових дій станом на 16 липня

Які міста намагається захопити росія

Окупанти намагаються захопити населені пункти біля Слов'янська. Перегрупування підрозділів здійснюють на Слобожанському напрямку. Також росіяни планують почати просування на Барвінкове.

На Слов'янському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут,

– пояснили в Генштабі.

Наразі на цьому напрямку ворог продовжує застосовувати всі наявні засоби вогневого ураження. Б'ють різними типами озброєння вздовж усієї лінії зіткнення.

Продовжують масовані обстріли на інших напрямках

Протягом доби росіяни продовжили обстріли багатьох міст. Наша розвідка зафіксувала атаки зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів. Били по позиціях українських міст і цивільних у районі 17 населених пунктів:

Харків;

Протопопівка;

Прудянка;

Дементіївка;

Світличне;

Микільське;

Черкаські Тишки;

Старий Салтів;

Рубіжне;

Коробочкине;

Долина;

Іванівка;

Барвінкове;

Богородичне;

Велика Комишуваха;

Новомиколаївка;

Костянтинівка.

Також військова авіація росії завдала ударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

Нещодавно – жителька Донецька показала наслідки окупації: дивіться відео