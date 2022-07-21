После двух относительно спокойных дней местные жители услышали взрывы около 3 часов ночи. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко.

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В результате обстрела очень много повреждений

По его словам, известно, что враг ударил по городу из зенитно-ракетного комплекса С-300. В последнее время оккупанты часто выбирают этот вид вооружения для ударов по Николаеву.

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Ракеты ударили по объектам инфраструктуры. Разрушения и повреждения получили АЗС, шиномонтаж, автомойка, газопровод и помещение склада. На нескольких объектах, которые попали под обстрел, произошло возгорание. К счастью, спасатели смогли их быстро ликвидировать.

Как рассказал журналист, недалеко от шиномонтажа расположен офис частной компании, которая занималась обустройством солнечных панелей. Это здание также сильно пострадало – увидеть это можно в видео выше.

Также известно, что удар пришелся по исторической части Николаева. В основном там – частный сектор и жилые дома, которые также пострадали от обстрела. Работники районной администрации и коммунальщики помогают жителям Николаева ликвидировать последствия удара россиян.

Пострадал один человек

В результате обстрела пострадал один человек. На момент удара он был на своем рабочем месте – в шиномонтаже. Оказавшись в 10 – 15 метрах от места попадания, он лег на пол и ждал, пока завершится обстрел. Известно, что он получил легкие ранения, но у него сотрясение мозга.

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