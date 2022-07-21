Захватчики обстреляли город около 03:00, в это время местные сообщали о громких взрывах. Известно об одном пострадавшем.
Ранее Николаев могут закрыть, чтобы провести спецоперацию по выявлению коллаборантов, – Ким
Спасатели ликвидировали все пожары, которые возникли в результате обстрелов. Информацию уточняют.
Обстреливали и села Николаевщины
Также ночью обстрелам подверглось село Широкое. россияне запустили снаряд в жилой дом. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, попадания были за пределами населенных пунктов общины.
- Обстреливали Баштанскую общину. Часть снарядов осталась неразорванной.
- В Березнеговатской общине 20 июля из-за изъятия боеприпасов и их обломков, дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников.
- Также под постоянными обстрелами находятся села на линии разграничения. Информации о пострадавших нет.
- 20 июля огнем накрыли село Лиманы Галициновськой общины. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
- В результате обстрелов Шевченковской общины между населенными пунктами Котлярево и Зеленой рощей загорелись поля с зерновыми.
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