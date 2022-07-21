Захватчики обстреляли город около 03:00, в это время местные сообщали о громких взрывах. Известно об одном пострадавшем.

Ранее Николаев могут закрыть, чтобы провести спецоперацию по выявлению коллаборантов, – Ким

Спасатели ликвидировали все пожары, которые возникли в результате обстрелов. Информацию уточняют.

Обстреливали и села Николаевщины

Также ночью обстрелам подверглось село Широкое. россияне запустили снаряд в жилой дом. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, попадания были за пределами населенных пунктов общины.

Обстреливали Баштанскую общину. Часть снарядов осталась неразорванной.

В Березнеговатской общине 20 июля из-за изъятия боеприпасов и их обломков, дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников.

Также под постоянными обстрелами находятся села на линии разграничения. Информации о пострадавших нет.

20 июля огнем накрыли село Лиманы Галициновськой общины. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В результате обстрелов Шевченковской общины между населенными пунктами Котлярево и Зеленой рощей загорелись поля с зерновыми.

Обратите внимание! Николаев оккупанты обстреливают постоянно. 18 июля они запустили ракеты в автосалон по продаже сельхозтехники и по окрестностям города. Утром 17 июля россияне тоже ударили по Николаеву. Люди слышали 10 взрывов.

Важно – россияне ударили по двум крупнейшим университетам Николаева: видео