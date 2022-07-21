Загарбники обстріляли місто близько 03:00, у цей час місцеві повідомляли про гучні вибухи. Відомо про одного постраждалого.
Раніше Миколаїв можуть закрити, щоб провести спецоперацію з виявлення колаборантів, – Кім
Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів. Інформацію ще уточнюють.
Обстрілювали і села Миколаївщини
Також вночі обстрілів зазнало село Широке. росіяни запустили снаряд у житловий будинок. На жаль, одна людина загинула. Крім того, влучання були за межами населених пунктів громади.
- Обстрілювали Баштанську громаду. Частина снарядів залишилася не розірваною.
- У Березнегуватській громаді 20 липня через влучання боєприпасів та їх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників.
- Також під постійними обстрілами перебувають села на лінії розмежування. Інформації щодо постраждалих немає.
- 20 липня вогнем накрили село Лимани Галицинівської громади. Зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
- Внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими.