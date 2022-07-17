За даними телеграм-каналу "Ху***й Херсон", ракети росіяни запустили з села Чулаківка та Бехтери, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Це трапилось у ніч проти 17 липня.

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росіяни вдарили по Миколаєву

Станом на 04:13 16 липня у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу.

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання,

– заявив мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати правила безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

росіяни запускали ракети по Миколаєву: відео

Коротко про останні атаки на Миколаїв

15 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни випустили по місту щонайменше 10 ракет. Вороги атакували два університети – педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. На жаль, освітні заклади не встигнуть відбудувати до 1 вересня.

Віталій Кім заявив, що внаслідок атаки росіян 15 липня поранені двоє людей.

Варто пригадати, що 14 липня росіяни обстріляли майже два десятки тролейбусів у Миколаєві. Вранці в цей же день росіяни обстріляли два навчальні заклади – в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

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