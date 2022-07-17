За даними телеграм-каналу "Ху***й Херсон", ракети росіяни запустили з села Чулаківка та Бехтери, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Це трапилось у ніч проти 17 липня.

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росіяни вдарили по Миколаєву

Станом на 04:13 16 липня у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу.

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання,
– заявив мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати правила безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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