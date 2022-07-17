За даними телеграм-каналу "Ху***й Херсон", ракети росіяни запустили з села Чулаківка та Бехтери, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Це трапилось у ніч проти 17 липня.
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росіяни вдарили по Миколаєву
Станом на 04:13 16 липня у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу.
Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання,
– заявив мер Миколаєва.
Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати правила безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
росіяни запускали ракети по Миколаєву: відео
Коротко про останні атаки на Миколаїв
- 15 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни випустили по місту щонайменше 10 ракет. Вороги атакували два університети – педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. На жаль, освітні заклади не встигнуть відбудувати до 1 вересня.
- Віталій Кім заявив, що внаслідок атаки росіян 15 липня поранені двоє людей.
- Варто пригадати, що 14 липня росіяни обстріляли майже два десятки тролейбусів у Миколаєві. Вранці в цей же день росіяни обстріляли два навчальні заклади – в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.
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