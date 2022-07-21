Відповідну інформацію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Про це він написав орієнтовно о 03:17 21 липня.

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У Миколаєві знову пролунали вибухи

У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють,
– повідомив Сєнкевич.

За словами мера міста повітряна тривога триває з 03:07 21 липня. Він закликав людей не ігнорувати правила безпеки.

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Після оголошення повітряної тривоги харків'яни чули звуки двох вибухів. Ймовірно, вони пролунали поза межами Харкова,
– мовиться у повідомленні Суспільного.

Тривога у Харківські області пролунала орієнтовно о 03:27, а вибухи люди почули вже о 03:34 21 лютого.

Коротко про останні обстріли Миколаївщини

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