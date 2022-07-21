Соответствующую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 03:17 21 июля.

Заметьте Португальские журналисты попали под обстрел россиян на Юге

В Николаеве снова раздались взрывы

В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают,

– сообщил Сенкевич.

По словам мэра города, воздушная тревога продолжается с 03:07 21 июля. Он призвал людей не игнорировать правила безопасности.

россияне ударили по Харьковщине

После оглашения воздушной тревоги харьковчане слышали звуки двух взрывов. Вероятно, они прозвучали за пределами Харькова ,

– говорится в сообщении Суспільного .

Тревога в Харьковской области прозвучала ориентировочно в 03:27, а взрывы люди услышали уже в 03:34 21 февраля.

Кратко о последних обстрелах Николаевщины

18 июля российские оккупанты привезли в Снегиревку Николаевской области съемочную группу пропагандистов, чтобы снять, как обстреляли двор одной из многоэтажек на окраине города. Во время съемок этого ролика оккупанты расстреляли 4 человека .

18 июля Николаев попал под массированный ракетный обстрел . Российский снаряд попал в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Остальные ударили по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.

. На рассвете 17 июля российские оккупанты ударили по Николаеву . Люди слышали десять взрывов. Ракеты были запущены, вероятно, с территории временно оккупированной Херсонщины.