Соответствующую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 03:17 21 июля.
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В Николаеве снова раздались взрывы
В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают,
– сообщил Сенкевич.
По словам мэра города, воздушная тревога продолжается с 03:07 21 июля. Он призвал людей не игнорировать правила безопасности.
россияне ударили по Харьковщине
После оглашения воздушной тревоги харьковчане слышали звуки двух взрывов. Вероятно, они прозвучали за пределами Харькова,
– говорится в сообщении Суспільного.
Тревога в Харьковской области прозвучала ориентировочно в 03:27, а взрывы люди услышали уже в 03:34 21 февраля.
Кратко о последних обстрелах Николаевщины
- 18 июля российские оккупанты привезли в Снегиревку Николаевской области съемочную группу пропагандистов, чтобы снять, как обстреляли двор одной из многоэтажек на окраине города. Во время съемок этого ролика оккупанты расстреляли 4 человека.
- 18 июля Николаев попал под массированный ракетный обстрел. Российский снаряд попал в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Остальные ударили по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.
- На рассвете 17 июля российские оккупанты ударили по Николаеву. Люди слышали десять взрывов. Ракеты были запущены, вероятно, с территории временно оккупированной Херсонщины.
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