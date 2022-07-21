Соответствующую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 03:17 21 июля.

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В Николаеве снова раздались взрывы

В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают,
– сообщил Сенкевич.

По словам мэра города, воздушная тревога продолжается с 03:07 21 июля. Он призвал людей не игнорировать правила безопасности.

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После оглашения воздушной тревоги харьковчане слышали звуки двух взрывов. Вероятно, они прозвучали за пределами Харькова,
– говорится в сообщении Суспільного.

Тревога в Харьковской области прозвучала ориентировочно в 03:27, а взрывы люди услышали уже в 03:34 21 февраля.

Кратко о последних обстрелах Николаевщины

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