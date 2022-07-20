Это произошло в селе Лиманы. Под огонь россиян попала съемочная группа во главе с опытным португальским военкором Антонио Матеусом. Такая же опасность постигла и французских журналистов в Донецкой области.

Важно В результате удара по Виннице погиб журналист Владимир Даценко

Андрей Коваленко из Академии украинской печати работает сейчас с командой RTP. Он рассказал, что медийщикам пришлось спасаться, убегая.

Убегали и снимали,

– поделился Коваленко.

В НСЖУ также обнародовали фото с места событий. Показали процесс съемок и обстрелянное село.



Португальские журналисты попали под обстрел оккупантов / Фото НСЖУ



Обстрелянное село Лиманы на Николаевщине / Фото НСЖУ

Похожие случаи с медийщиками

Под обстрел врага в Лисичанске 14 июля попали журналисты "Суспильного" Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами. Однако украинские военные их эвакуировали.

В Славянске российские захватчики обстреляли журналистов французского телеканала FRANCE 24. В момент обстрела медийщики делали сюжет о работе украинских спасателей.

Смотрите также – журналисты попали под ужасный обстрел на трассе Лисичанск – Бахмут: видео