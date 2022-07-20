Это произошло в селе Лиманы. Под огонь россиян попала съемочная группа во главе с опытным португальским военкором Антонио Матеусом. Такая же опасность постигла и французских журналистов в Донецкой области.
Важно В результате удара по Виннице погиб журналист Владимир Даценко
Андрей Коваленко из Академии украинской печати работает сейчас с командой RTP. Он рассказал, что медийщикам пришлось спасаться, убегая.
Убегали и снимали,
– поделился Коваленко.
В НСЖУ также обнародовали фото с места событий. Показали процесс съемок и обстрелянное село.
Португальские журналисты попали под обстрел оккупантов / Фото НСЖУ
Обстрелянное село Лиманы на Николаевщине / Фото НСЖУ
Похожие случаи с медийщиками
- Под обстрел врага в Лисичанске 14 июля попали журналисты "Суспильного" Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами. Однако украинские военные их эвакуировали.
- В Славянске российские захватчики обстреляли журналистов французского телеканала FRANCE 24. В момент обстрела медийщики делали сюжет о работе украинских спасателей.
Смотрите также – журналисты попали под ужасный обстрел на трассе Лисичанск – Бахмут: видео