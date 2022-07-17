Глава общественной организации "Дорожный контроль Винница" Владимир Затайдух сообщил, что среди жертв был журналист Владимир Даценко. Мужчина также был волонтером и добровольцем.

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"Не верю. Братишка, ты для меня будешь всегда самый-самый. Как так? Друг, я помню каждый момент, помню каждый твой поступок. Друг, ты действительно пример для всех. Я всегда буду благодарить жизнь, что мы с тобой знакомы. Как же мне не хватит твоего надежного плеча. Ты всегда останься в наших сердцах. Спи с миром", – написал Затайдух.

Что известно о Даценко

Владимир Даценко работал в газете "Дорожный контроль Винницы". Он помогал патрулировать Винницу, а затем присоединился как доброволец к рядам Вооруженных Сил Украины. Мужчина 14 июля находился с побратимами из "Айдара" в медицинском центре, который атаковали россияне ракетой.

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В комментарии для Суспільного Затайдух рассказал, что Владимир месяц пытался попасть в армию, хотя его не мобилизовали.

"Это человек с большим сердцем, которого не призывали, он сам добивался месяц, чтобы пойти защищать нашу страну. Владимир ушел добровольцем. Его никто не хотел брать, а он сам добровольцем добился и ушел", – сказал Затайдух.

Важно. По данным Института массовой информации, Даценко стал 34-м журналистом, убитым россиянами с 24 февраля.

Прощание с погибшей девочкой

В результате российской ракетной атаки погибла 4-летняя Лиза Дмитриева. Ее мама Ирина до сих пор находится в больнице с тяжелыми травмами.

Бабушка девочки рассказала, что во время ракетных обстрелов Ирина и Лиза направлялись на занятия к логопеду. Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

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