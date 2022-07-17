Голова громадської організації "Дорожній контроль Вінниця" Володимир Затайдух повідомив, що серед жертв був журналіст Володимир Даценко. Чоловік також був волонтером та добровольцем.

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"Не вірю. Братику, ти для мене будеш завжди най-най. Як так? Друже, я пам'ятаю кожний момент, пам'ятаю, кожний твій вчинок. Друже, ти дійсно приклад для всіх. Я завжди буду дякувати життю, що ми з тобою знайомі. Як же мені не вистачатиме твого надійного плеча. Ти завжди залишися в наших серцях. Спочивай з миром", – написав Затайдух.

Що відомо про Даценка

Володимир Даценко працював у газеті "Дорожній контроль Вінниці". Він допомагав патрулювати Вінницю, а згодом долучився як доброволець до лав Збройних Сил України. Чоловік 14 липня перебував з побратимом з "Айдару" у медичному центрі, який атакували росіяни ракетою.

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У коментарі для Суспільного Затайдух розповів, що Володимир місяць намагався потрапити до війська, хоч його не мобілізували.

"Це людина з великим серцем, яку не призивали, вона сама добивалася місяць, щоб піти захищати нашу країну. Володимир пішов добровольцем. Його ніхто не хотів брати, а він сам добровольцем добився і пішов", – сказав Затайдух.

Важливо. За даними Інституту масової інформації, Даценко став 34-м журналістом, якого вбили росіяни з 24 лютого.

Прощання із загиблою дитиною

Внаслідок російської ракетної атаки загинула 4-річна Ліза Дмитрієва. Її мама Ірина досі перебуває в лікарні з важкими травмами.

Бабуся дівчинки розповіла, що під час ракетного обстрілу Ірина та Ліза прямували на заняття до логопеда. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці.

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