О том, что в городе планируют такую спецоперацию, Ким рассказал в прямом эфире "Ходорковский Live", однако подробностей пока не предоставил. В целом местные власти серьезно взялись за коллаборантов и корректировщиков огня – накануне в городе ввели денежную награду для горожан, которые предоставляют сведения о таких лицах.

К теме Оккупанты ударили по центру Краматорска авиационными ракетами: погибли люди

Так, Виталий Ким предложил жителям Николаева предоставлять сведения о лицах, корректирующих огонь российских военных и помогающих им. После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, человек получит денежное вознаграждение в размере 100 долларов.

Что делать и куда обращаться, если обнаружили корректировщика огня

Если вы заподозрили знакомого, соседа или прохожего в корректировке огня или сотрудничества с оккупантами, передайте Виталию Киму ФИО этого человека, его номер мобильного телефона, адрес помещения, геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.

При этом предоставьте подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства, указывающих на то, что человек помогает российским военным.

Не забудьте указать свои ФИО и контакты для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств. Если правоохранители подтвердят предоставленную вами информацию, вы получите вознаграждение в размере 100 долларов.

Справка. Присылайте следующие сведения на специальный электронный ящик: 100otkima@gmail.com

Оккупанты постоянно обстреливают Николаев из-за неудач на Херсонском направлении

оккупанты ежедневно и непрестанно обстреливают Николаев. Городской голова Николаева Александр Сенкевич предположил, что россияне так стряпают по городу из-за неудач на Херсонском направлении.

Из-за просчетов или проигрышей на территории между Николаевом и Херсоном они из Херсонской области просто в отчаянии обстреливают город по всем объектам,

– сказал он.

Он отметил, что прежде чем нанести удар по городу, оккупанты распространяют фейки о планах ударить по скоплению оружия и военных, но на самом деле бьют по объектам гражданской инфраструктуры или школам и университетам.

18 июля российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район Николаева. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина.

В тот же день россияне обстреляли село Лиманы Галицыновской общины. Попадания были преимущественно вне населенного пункта, в результате чего возникли возгорания полей с зерновыми. Пострадавших нет.

Вчера вечером обстрелы подверглась и Широковская община. Попадания были за пределами населенных пунктов. Также весь день продолжаются обстрелы села Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Кроме этого, продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что в Николаевской области оккупанты разрушили или повредили уже около 7 тысяч объектов.

К теме – россия перебрасывает в Херсонскую область много бурятов: смотрите видео