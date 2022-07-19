О том, что в городе планируют такую спецоперацию, Ким рассказал в прямом эфире "Ходорковский Live", однако подробностей пока не предоставил. В целом местные власти серьезно взялись за коллаборантов и корректировщиков огня – накануне в городе ввели денежную награду для горожан, которые предоставляют сведения о таких лицах.
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Так, Виталий Ким предложил жителям Николаева предоставлять сведения о лицах, корректирующих огонь российских военных и помогающих им. После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, человек получит денежное вознаграждение в размере 100 долларов.
Что делать и куда обращаться, если обнаружили корректировщика огня
- Если вы заподозрили знакомого, соседа или прохожего в корректировке огня или сотрудничества с оккупантами, передайте Виталию Киму ФИО этого человека, его номер мобильного телефона, адрес помещения, геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.
- При этом предоставьте подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства, указывающих на то, что человек помогает российским военным.
- Не забудьте указать свои ФИО и контакты для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств. Если правоохранители подтвердят предоставленную вами информацию, вы получите вознаграждение в размере 100 долларов.
Оккупанты постоянно обстреливают Николаев из-за неудач на Херсонском направлении
оккупанты ежедневно и непрестанно обстреливают Николаев. Городской голова Николаева Александр Сенкевич предположил, что россияне так стряпают по городу из-за неудач на Херсонском направлении.
Из-за просчетов или проигрышей на территории между Николаевом и Херсоном они из Херсонской области просто в отчаянии обстреливают город по всем объектам,
– сказал он.
Он отметил, что прежде чем нанести удар по городу, оккупанты распространяют фейки о планах ударить по скоплению оружия и военных, но на самом деле бьют по объектам гражданской инфраструктуры или школам и университетам.
Обстрелы Николаевской области за прошедшие сутки
- 18 июля российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район Николаева. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина.
- В тот же день россияне обстреляли село Лиманы Галицыновской общины. Попадания были преимущественно вне населенного пункта, в результате чего возникли возгорания полей с зерновыми. Пострадавших нет.
- Вчера вечером обстрелы подверглась и Широковская община. Попадания были за пределами населенных пунктов. Также весь день продолжаются обстрелы села Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
- Кроме этого, продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информации о пострадавших пока нет.
Отметим, что в Николаевской области оккупанты разрушили или повредили уже около 7 тысяч объектов.
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