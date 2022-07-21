По городу было 7 ракетных ударов. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Николаев могут закрыть, чтобы провести спецоперацию по выявлению коллаборантов, – Ким

Тонны гуманитарки сгорели

На складе было много гуманитарки. Туда прилетели 2 ракеты.

Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели,

– подчеркнул Ким.

Остальные снаряды повредили АЗС, автомойку и предприятие.

Кроме того, глава ОВА опубликовал видео с моментом попадания по складу.

Что известно об обстреле Николаева

россияне около 03:00 обстреляли город ракетами С-300.

Сообщалось, что есть 1 пострадавший. Погибших, к счастью, нет.

Утром спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате обстрелов.

Ким добавил, что всего по Николаевской области нанесли 58 ударов из РСЗО. В селе Широкое россияне запустили снаряд в жилой дом. Один человек погиб.

Обратите внимание! ОВА планирует на несколько дней закрыть Николаев для въезда и выезда. Местных жителей об этом предупредят. Такие действия нужны для "вылова" коллаборантов.

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