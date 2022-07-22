В эфире 24 каналу военный эксперт Петр Черник объяснил, по чему российские оккупанты могли бы их применять.

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По мнению эксперта, враг о своих целях говорит прямо. Ведь россияне не раз заявляли о том, что они готовы наносить удары по центрам принятия решений. Далее мы должны сами понимать о чем идет речь.

На мой взгляд, наша столица остается в самом угрожающем состоянии. А также все без исключения администрации, которые есть на территории Украины,

– сообщил Петр Черник.

"Имею в виду военно-гражданские администрации областного значения. В конце концов не столь важно, какие это будут объекты", – добавил Черник.

По его словам, важно то, что противник не остановится и Винница тому прямое свидетельство.

"Когда они не могут решить свою проблематику на поле боя по простому принципу – нанести огневое поражение армии, тогда прибегают к своей старой, как мир, еще ордынской тактике – террора и запугивания местного населения", – подытожил эксперт.

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