брянская область россии граничит с Украиной. Именно оттуда было вторжение российских войск в Черниговскую и Сумскую области. Теперь все чаще взрывы раздаются и на территории брянской области. То там произойдет пожар в воинской части, когда сгорит много военной техники, которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт. То на воинскую часть нападут вооруженные мужчины. То произойдет взрыв на железной дороге, когда там будет проезжать поезд.

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Так что теперь жители брянской области боятся любого необычного шума. Напуганными ходят и так называемые местные правоохранители. И после их обращения власти брянской области решили ввести во всем регионе высокий уровень террористической атаки. Пока сроком на 15 суток начиная с 23 июля.

Традиционно для российских властей, там уверяют, что это никоим образом не скажется на "ограничении прав и свобод граждан". Но уже предупреждают, что стоит готовиться к постоянным проверкам и осмотрам, если решат, что человек выглядит подозрительно.

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