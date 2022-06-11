Технику отремонтировать не успели

Местные СМИ и телеканалы опубликовали фото сожженной техники – красиво, бесспорно! В своих сообщениях россияне возмущаются, почему местные власти до сих пор никак не прокомментировали причины пожара в военной части.

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Детали пожара

Известно, что пожар вспыхнул в военной части в Клинцах, расположенной на окраине города. О взрывах начали сообщать около 6 утра.

Для тушения возгорания пришлось привлечь 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Россияне говорят, что пострадавших в результате пожара нет. Однако это дальше неофициальные – местные власти отмалчиваются и никак не комментируют пожар.

Интересно! Местные говорят, что в этой воинской части была техника из ремонтной зоны, которую привезли из Украины. То, что начали уничтожать наши военные, "добил" пожар.

Сожженная техника в результате пожара в военной части в Брянской области / Фото российские телеграмм-каналы

Подобные случайные пожары в России нередки

В приграничных с Украиной областях России участились пожары и взрывы. Об инцидентах сообщали в российском Белгороде, Курской области и Пермском пороховом заводе.

Украина утверждает, что не организует военные операции на территории России. Интересно, что это могут действовать и партизаны. Не всем россиянам нравится терять родных и близких в войне, которую начали пропутинские власти. И сами идти на войну умирать они не хотят.

Так, 4 июня житель Хабаровского края поджег местное отделение росгвардии в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме того, это могут быть и провокации российских военных, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

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