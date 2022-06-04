Подожгли здание в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал.

Россия продолжает гореть: в Тюмени пылает здание на территории областной думы

Поджег канистру у двери

Русский попытался зайти с пластиковой канистрой, где была горючая жидкость, в здание на Пионерской улице. К сожалению, дверь оказалась закрытой. Тогда он прибег к хитростям: поставил канистру у двери и поджег ее. На крыльце вспыхнул пожар.

Силовики быстро задержали мужчину и привезли к следователям. Палием оказался 50-летний Владимир Золотарев.

Кстати, в российских телеграмм-каналах опубликовали видеовоспламенения. На нем видно, что пожар был немаленький.

Пожар в России

На территории государства-агрессорки не стихают масштабные пожары. В первую очередь горят военкоматы. Их с начала полномасштабной войны вспыхнуло не менее 12 лет.

Однако пожары возникают и на других объектах. К примеру, огромный мусорный полигон в Якутске в конце мая горел несколько дней. С огнем не могли справиться, поэтому он охватил 11 тысяч квадратов.

Также в Алтайском крае запылали леса. Густой дым охватил огромную территорию.

25 мая появилась информация о пожаре в Москве. Там вспыхнули храмы Петра и Павла – черный дым и огонь зафиксировали на фоне куполов. Российские СМИ написали, что огонь охватил крещение при храме. В столице государства-агрессорки горел и крупный бизнес-центр DM-Tower. Загореться могли находящиеся на крыше строительные материалы.

3 июня загорелся московский бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Собравшиеся под зданием люди рассказали, что слышали крики о помощи. Телеграммы-каналы писали, что внутри остались заблокированные огнем люди. Однако по официальным данным, пострадавших и жертв не было.

21 мая пожар вспыхнул на территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье. Загорелась трансформаторная подстанция.

21 мая пожар вспыхнул на территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье. Загорелась трансформаторная подстанция. В Тюмени 4 июня загорелось здание на территории автобазы областной думы. Она находится в самом центре города.

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