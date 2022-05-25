Так, в Белгородской области местные жители снова слышали непонятные "хлопки", которые в Украине шутливо переводят как "бавовна". В одном из местных сел были слышны звуки обстрелов.
Россия пытается воевать с половиной мира, но до сих пор не может навести порядок на своей территории. Там то вспыхивают пожары в лесах, то опять непонятно откуда появляются так называемые "хлопки".
Так, в Белгородской области местные жители снова слышали непонятные "хлопки", которые в Украине шутливо переводят как "бавовна". В одном из местных сел были слышны звуки обстрелов.