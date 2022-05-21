Как пишут росСМИ, пожар в институте города Жуковский уже локализовали, однако дым до сих пор виден.
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Почему произошел пожар
Вероятно, причиной пожара стали нарушения техники безопасности при ремонте крыши. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Вероятно, на крыше проводились газосварочные работы, произошел взрыв баллона, что привело к пожару,
– сообщают росСМИ.
По предварительным данным, в одном из корпусов института горела крыша. По словам другого источника, кровля загорелась именно в основном корпусе ЦАГИ.
Существует угроза взрыва
В центре города Жуковский перекрыли движение из- за угрозы взрыва газовых баллонов , находящихся на территории Центрального аэрогидродинамического института.
Тем временем очевидцы сообщают, что дым от пожара виден на расстоянии 20 километров. На месте происшествия работают пожарные.
К слову, в России неизвестные активно поджигают военкоматы , чтобы не идти воевать против Украины. По состоянию на 19 мая уже зафиксировано по меньшей мере 12 случаев поджога военкоматов .
Интересно, что подобные инциденты – это уже тенденция в приграничных областях России о выстрелах и пожарах сообщают почти каждый день.
Другие "неожиданные" пожары в России: главное
- В российском Белгороде "хлопки" фиксируют с 1 мая. Сначала там горели резервуары с топливом, впоследствии власти региона сообщили о пожарах в помещениях , принадлежащих минобороны России.
- 2 мая вблизи Белгорода вспыхнул еще один масштабный пожар. После взрывов очевидцы увидели огромный столб дыма. Известно, что тогда горел склад с боеприпасами .
- Тогда же о пожаре сообщили и на Пермском пороховом заводе . В результате инцидента погибли два человека.
- Взрывы в центре Белгорода люди услышали и 3 мая. Из-за громких звуков сработали сигнализации автомобилей. 11 мая жители Белгородской области наблюдали еще один пожар. Очевидцы публиковали фото масштабных возгораний.
- 15 мая пожары зафиксировали в Ростовской области – горел завод по производству джинсов. Пожар площадью 250 квадратных метров охватил производственное здание компании Gloria Jeans в городе Шахты. К ликвидации привлекали 58 пожарных и 17 единиц техники.
- 16 мая сообщили о пожаре в одном из крупных бизнес-центров Москвы . Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.
- 17 мая в Новосибирской области России занялся завод , занимающийся изготовлением изделий из полиэтилена. Горели как офисные помещения, так и производственные мощности и склады.