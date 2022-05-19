Угрозы Кремля

Возникает риск того, что война перекинется на территорию России.

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Тем временем все новые страны заявляют о желании вступить в НАТО, и Кремлю остается лишь сыпать угрозами. Которые уже никого не пугают.

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Путин все "взял в свои руки"

Сообщается, что Путин руководит "спецоперацией" в ручном режиме. Хочу понять, не является ли то проблемой для российской армии?

Путин ведь – не военный. Его в КГБ учили не войсками командовать, а разведданные собирать.

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