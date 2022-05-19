Погрози Кремля

Виникає ризик того, що війна перекинеться на територію Росії.

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Тим часом, все нові країни заявляють про бажання вступити до НАТО, і Кремлю залишається лише сипати погрозами. Які вже нікого не лякають.

Путін не може здобути перемогу на Донбасі / Фото Getty Images

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Путін усе "взяв у свої руки"

Повідомляється, що Путін керує "спецоперацією" у ручному режимі. Хочу зрозуміти, чи не є це проблемою для російської армії?

Адже Путін – не військовий. Його в КДБ навчали не військами командувати, а розвіддані збирати.

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