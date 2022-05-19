Плани ворога розкрито

Основна мета росіян – оточення підрозділів ЗСУ у районах Лисичанська та Сєвєродонецька.

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На Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець у районі Серебрянка, що за 5 кілометрів на північ від Сіверська.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", напередодні була зафіксована передислокація в місто Сватове техніки понтонно-мостового підрозділу російських окупантів.

Інформація, отримана місцевими джерелами "Правої Справи", була передана представникам розвідспільнот. Крім того, інформація щодо передислокації понтонної техніки була озвучена мною під час прямих етерів на провідних телеканалах України.

Рух спротиву на Луганщині успішно виконує завдання

Нагадаю, днями аналітичним відділом ГІ "Права Справа" була отримана оперативна інформація щодо планів російського командування здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу в районі села Серебрянка.

Координати понтонної переправи, місць скупчення важкої бронетехніки і особового складу окупантів були передані представникам розвідспільнот.

Наступного дня ЗМІ з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що українські артилеристи прямими влучаннями розбили БТРи угруповання російських загарбників, що намагалися переправитись через Сіверський Донець поблизу Серебрянки.

Внаслідок цього росіяни втратили кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу.

Цей факт ще раз свідчить про те, що український рух спротиву працює плідно й ефективно, попри доволі складну ситуацію на окупованих територіях.

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