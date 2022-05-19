Планы врага раскрыты

Основная цель россиян – окружение подразделений ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка.

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На Бахмутском направлении для развития наступательных действий противник стремится форсировать Северский Донец в районе Серебрянка в 5 километрах к северу от Северска.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", накануне была зафиксирована передислокация через город Сватово техники понтонно-мостового подразделения российских оккупантов.

Информация, полученная местными источниками "Правое Дело", была передана представителям разведобществ. Кроме того, информация о передислокации понтонной техники была озвучена во время прямых эфиров на ведущих телеканалах Украины.

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Напомню, на днях аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" была получена оперативная информация о планах российского командования осуществить передислокацию личного состава и тяжелую бронетехнику через понтонную переправу в районе села Серебрянка.

Координаты понтонной переправы, мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава оккупантов были переданы представителям разведобществ.

На следующий день СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что украинские артиллеристы прямыми попаданиями разбили БТРы группировки российских захватчиков, пытавшихся переправиться через Северский Донец вблизи Серебрянки.

В результате россияне потеряли несколько единиц техники и несколько десятков личного состава.

Этот факт еще раз свидетельствует о том, что украинское движение сопротивления работает плодотворно и эффективно, несмотря на довольно сложную ситуацию на оккупированных территориях.

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