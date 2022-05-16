О пожаре в одном из крупных бизнес-центров Москвы сообщили российские СМИ. Пожар возник на крыше здания.
Важно Обстрелы Одессы и Николаева и вражеские ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны
Сообщается, что на крыше DM-Tower находились строительные материалы, которые могли загореться.
Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров. Местные жители начали публиковать фото и видео с горящим зданием.
В Москве горел огромный бизнес-центр DM-Tower: смотрите видео
В России пылает – и не только в Москве
20 апреля в Москве загорелось здание вблизи мэрии. Российские СМИ сообщили, что возле местного городского совета пылает деревянное здание. Ранее пожар вспыхнул на севере Москвы – вблизи станции метро "Верхние Лихоборы". По предварительным данным, там горела территория промышленной зоны.
22 апреля в подмосковном городе Королев вспыхнул пожар – горел промышленный комплекс. Известно, что в Королеве расположен ряд предприятий космической и ракетной промышленности.
3 мая вблизи столицы России ночью вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся склад площадью в 35 тысяч квадратных метров.
Пылало не только в столице страны-агрессора – в Твери загорелся научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны России. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Огонь распространился на 1500 квадратных метров. В результате пожара пострадали более 20 человек, еще 5 – погибли.
28 апреля в России зафиксировали еще один масштабный пожар, причины которого неизвестны. На этот раз горел крупный торговый центр в городе Ишим Тюменской области.
Также на территории России пылают сибирские леса – из-за отсутствия военных, которые их тушили (всех бросили в Украину), никто не может потушить масштабные пожары лесных массивов.
Пылает и в Белгороде – в городе, расположенном вблизи украинской границы, постоянно возникают пожары и раздаются взрывы. В Белгороде уже горели нефтебазы и промышленные предприятия.
Кроме того, россияне сами создают пожары – на территории страны-агрессора граждане массово жгут военкоматы, чтобы не идти на службу и помешать теневой мобилизации.
Смотрите также: Возле Белгорода снова взрывы: россияне жалуются на "трудную ситуацию", говорят о погибшем