Россияне снова имеют прекрасную возможность насладиться вечерним огнем. Правда, много радости он вряд ли принесет.
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В России снова ярко пылает. Жители Белгородской области наблюдают за большим пожаром и шокированы взрывами.
Россияне снова имеют прекрасную возможность насладиться вечерним огнем. Правда, много радости он вряд ли принесет.
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