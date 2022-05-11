Росіяни знову мають чудову можливість насолодитися вечірнім вогнем. Щоправда, багато радості він їм навряд чи принесе.
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У Росії знову яскраво палає. Мешканці Бєлгородської області спостерігають за великою пожежею та шоковані вибухами.
Росіяни знову мають чудову можливість насолодитися вечірнім вогнем. Щоправда, багато радості він їм навряд чи принесе.
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