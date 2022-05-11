Росіяни знову мають чудову можливість насолодитися вечірнім вогнем. Щоправда, багато радості він їм навряд чи принесе.

Читайте також Вивезти важкопоранених з "Азовсталі": Україна запропонувала росіянам обмін

Вибухи у Бєлгородській області