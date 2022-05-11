Кремль хоче приєднати Херсонщину до складу Росії

Таке заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал. За його словами, це питання також мають вирішувати юристи.

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Безумовно, бути чи не бути такому зверненню (про приєднання регіону до Росії), мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками,

– сказав речник Кремля.

Він додав, що такі рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними та згадав про Крим.

Зазначимо, що з легітимністю приєднання Криму є великі проблеми, його не визнала жодна демократична країна. За підтримку територіальної цілісності України була прийнята резолюція Генеральної Асамблеї ООН відкритим голосуванням країн-членів ООН, 100 з яких висловилися "за", 11 – "проти".

Окупація Херсонщини

1 травня російські окупанти хотіли провести "референдум" у тимчасово окупованій Херсонській області. Після цього загарбники планували провести "перепис населення", щоб завершити його до 10 травня.

Але такі дії б не підтримали люди, й окупанти відмовилися від таких планів. Після цього призначені окупантами так звані влади Херсонської військово-цивільної адміністрації заявили, що проситимуть президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ без референдуму.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією припиняться, якщо окупанти почнуть проводити псевдореферендум в нових квазіреспубліках або вб'ють українців у Маріуполі.

Додамо, що жителі Херсонщини дуже негативно ставляться до окупаційної влади в регіоні. Вони влаштовували мітинги та акції, поки загарбники не почали їх розганяти з особливою жорстокістю. Активісти розповіли, що російські військові ховаються від херсонців, бо бояться, що їхні позиції повідомлять ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву окупаційної влади Херсона щодо наміру приєднатися до Росії, заявив, що українська армія точно звільнить свою територію.

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