Єдиний обласний центр України, який опинився в окупації після нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року – Херсон. В перші дні, коли на вулицях міста з'явилися російські танки, місцеві мешканці виходили на акції протесту. Та за декілька днів окупанти вдалися до терору щодо цивільного населення – жителів міста викрадали та катували. Але український опір у місті й надалі зберігається. І саме він руйнує чимало планів окупантів.

Детальніше Окупанти катують людей на Херсонщині та викладають відео в соцмережі 18+

Натомість активно допомагають окупантам українські зрадники. Декого з них росіяни навіть призначають так званими "керівниками міста". Хоча це є звичайні прислужити російського режиму – гауляйтери.

Ідей в таких "керівників" та їх російських координаторів було чимало. Спочатку мова йшла про "референдум", де мали б проголосувати про створення ще одного квазіутворення на території України. Росіяни планували відпрацювати ті сценарії, які вже були використані у 2014 році під час окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей.

Цей "референдум" мали провести 27 квітня, згодом неодноразово переносили дату. Та в кінцевому результаті це рішення "відклали", натомість на 10 травня вирішили провести перепис населення.

Зараз в них "визрів новий план" – "приєднання Херсонської області до Криму". Про це заявив чи не головний колаборант з Херсону та ставленик Кремля на цій території Кирило Стремоусов. Зрадники вирішили, що проводити так званий "референдум", а вже після цього "проситися" до складу Росії – це довго. Тож вирішили піти "коротшим шляхом" – просто приєднатися до Криму, який окупанти вважають російським. Хоча це територія України, хоч і тимчасово окупована.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", – заявив з цього приводу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Мобілізовують чоловіків та заселяють родичів у порожні квартири

Російські окупанти ж на захоплених територіях вдаються до все нових злочинів. Вони вирішили вдатися до примусової "мобілізації" місцевого населення. В першу чергу мова йде про жителів Херсону, Бердянська, Мелітополя та інших окупованих міст Півдня. Робиться це з двох причин. Перша – заповнити ті втрати особового складу, яких вони зазнали в боях з українськими військовими. Друга причина, яка є чи не найбільш страшною – саме цих людей планують кинути як "гарматне м'ясо" в боях з українцями.

В самому ж Херсоні окупанти завезли своїх родичів до міста. І заселяють їх до квартир тих містян, які були змушені покинути Херсон через російську окупацію.