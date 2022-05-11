Единственный областной центр Украины, оказавшийся в оккупации после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года – Херсон. В первые дни, когда на улицах города появились российские танки, местные жители выходили на акции протеста. Но через несколько дней оккупанты прибегли к террору в отношении гражданского населения – жителей города похищали и пытали. Но украинское сопротивление в городе продолжает сохраняться. И именно оно разрушает многие планы оккупантов.

Детальнее Оккупанты пытают людей на Херсонщине и выкладывают видео в соцсети 18+

А активно помогают оккупантам украинские предатели. Некоторых из них россияне даже назначают так называемыми "руководителями города". Хотя это обычные прислужники российского режима – гауляйтеры.

Идей у таких "руководителей" и их российских координаторов было немало. Сначала речь шла о "референдуме", где должны проголосовать о создании еще одного квазиобразования на территории Украины. Россияне планировали отработать сценарии, которые уже были использованы в 2014 году во время оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Этот "референдум" должны были провести 27 апреля, впоследствии неоднократно переносили дату. Но в конечном итоге это решение "отложили", на 10 мая решили провести перепись населения.

Сейчас у них "вызрел новый план" – "присоединение Херсонской области к Крыму". Об этом заявил главный коллаборант из Херсона и ставленник Кремля на этой территории Кирилл Стремоусов. Предатели решили, что проводить так называемый "референдум", а уже после этого "проситься" в состав России – это долго. Поэтому решили пойти по более короткому пути – просто присоединиться к Крыму, который оккупанты считают российским. Хотя это территория Украины, хоть и временно оккупированная.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – заявил по этому поводу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Мобилизируют мужчин и заселяют родственников в пустые квартиры

Российские оккупанты на захваченных территориях прибегают к все новым преступлениям. Они решили прибегнуть к принудительной "мобилизации" местного населения. В первую очередь речь идет о жителях Херсона, Бердянска, Мелитополя и других оккупированных городах Юга. Делается это по двум причинам. Первая – восполнить те потери личного состава, которые они понесли в боях с украинскими военными. Вторая причина, которая является самой страшной – именно этих людей планируют бросить как "пушечное мясо" в боях с украинцами.

В самом же Херсоне оккупанты завезли своих родственников в город. И заселяют их в квартиры тех горожан, которые были вынуждены покинуть Херсон из-за российской оккупации.