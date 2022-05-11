Кремль хочет присоединить Херсонщину к России

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал. По его словам, этот вопрос также должны решать юристы.

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Безусловно, быть или не быть обращению (о присоединении региона к России), должны решать жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже жители области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и юристами,

– сказал спикер Кремля.

Он добавил, что такие решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, быть абсолютно легитимными и вспомнил Крым.

Отметим, что с легитимностью присоединения Крыма большие проблемы, его не признала ни одна демократическая страна. В поддержку территориальной целостности Украины была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН открытым голосованием стран-членов ООН, 100 из которых высказались "за", 11 – "против".

Оккупация Херсонщины

1 мая российские кафиры хотели провести "референдум" во временно оккупированной Херсонской области. После этого захватчики планировали провести "перепись населения", чтобы завершить ее до 10 мая.

Но такие действия не поддержали бы люди, и кафиры отказались от таких планов. После этого назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ без референдума.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией прекратятся , если кафиры начнут проводить псевдореферендум в новых квазиреспубликах или убьют украинцев в Мариуполе.

Добавим, что жители Херсона очень негативно относятся к оккупационным властям в регионе. Они устраивали митинги и акции, пока захватчики не начали их разгонять с особой жестокостью. Активисты рассказали, что российские военные скрываются от херсонцев , потому что боятся, что их позиции сообщат ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление оккупационных властей Херсона о намерении присоединиться к России, заявил, что украинская армия точно освободит свою территорию .

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