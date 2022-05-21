Як пишуть росЗМІ, пожежу в інституті міста Жуковський вже локалізували, проте дим досі видно.

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Чому сталася пожежа

Ймовірно, причиною пожежі стали порушення техніки безпеки під час ремонту даху. Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.

Ймовірно, на даху проводилися газозварювальні роботи, стався вибух балону, що призвело до пожежі,

– повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, в одному з корпусів інституту горів дах. За словами іншого джерела, покрівля загорілася саме в основному корпусі ЦАГІ.

Існує загроза вибуху

У центрі міста Жуковський перекрили рух через загрозу вибуху газових балонів, що знаходяться на території Центрального аерогідродинамічного інституту.

Тим часом, очевидці повідомляють, що дим від пожежі видно на відстані 20 кілометрів. На місці події працюють пожежні.

До слова, у Росії невідомі активно підпалюють військкомати, щоб не йти воювати проти України. Станом на 19 травня вже зафіксовано щонайменше 12 випадків підпалу військкоматів.

Цікаво, що схожі інциденти – це вже тенденція у прикордонних областях Росії про постріли та пожежі повідомляють ледь не кожного дня.

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