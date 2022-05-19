За останній тиждень було 5 підпалів військкоматів у Росії

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже зафіксовано 12 випадків підпалу військкоматів. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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З початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано не менше 12 випадків навмисного підпалу військкоматів,

– повідомив Громов.

За його словами, тільки за останній тиждень таких випадків було 5. Йдеться про підпали військкоматів у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську.

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