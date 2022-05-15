Пожежа площею 250 квадратних метрів охопила виробничу будівлю компанії Gloria Jeans у місті Шахти, пишуть російські ЗМІ.

До теми У Бєлгороді з'явилися листівки із закликом повернути регіон у Харківську область

Над регіоном – густі хмари диму

Займання виникло близько 15:40, через годину його локалізували. До роботи залучали 58 пожежників та 17 одиниць техніки.

Прокуратура Ростовської області перевіряє протипожежну безпеку на фабриці. З'ясовують, чи не було порушень. Працівників встигли евакуювати, тому ніхто не постраждав.

У мережі оприлюднили відео з місця подій. Над містом здійнялись густі хмари чорного диму.

У Ростовській області горить джинсова фабрика, дивіться відео:

Пожежі й вибухи в Росії

Останнім часом у прикордонних областях Росії твориться якась чудасія. Жителі часто чують звуки, схожі на вибухи, після яких виникають пожежі.

Наприклад, у російському Бєлгороді ще від початку травня щось "хлопає". Зокрема 1 травня горіли резервуари з паливом й були чутні вибухи. Згодом виявилось, що горять приміщення, які належать міноборони Росії.

2 травня спалахнула велика пожежа неподалік міста. Вдень люди теж чули вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. У Бєлгороді горів склад з боєприпасами.

3 травня звуки, які схожі на вибух, чули в центрі Бєлгорода. Від гучних звуків спрацювали навіть сигналізації автівок.

2 травня масштабна пожежа сталася на Пермському пороховому заводі. Було двоє загиблих та одна постраждала.

Жителі Бєлгорода 11 травня бідкались на "тяжку ситуацію". Вони публікували фото масштабних займань.

Олексій Арестович зазначав, що Росія може ввести воєнний стан у Курській, Бєлгородській та Ростовській областях. Хоча пожежі виникають не тільки у прикордонних областях. Зокрема, вночі з 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение", яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну з підручників.

До речі – Пропагандист Соловйов в істериці через вибухи в Бєлгороді: