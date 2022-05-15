Пожар площадью 250 квадратных метров охватил производственное здание компании Gloria Jeans в городе Шахты, пишут российские СМИ.

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Над регионом – густые облака дыма

Возгорание возникло около 15:40, через час его локализовали. К работе привлекали 58 пожарных и 17 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области проверяет противопожарную сохранность на фабрике. Выясняют, не было ли нарушений. Работников успели эвакуировать, поэтому никто не пострадал.

В сети обнародовали видео с места происшествия. Над городом поднялись густые тучи черного дыма.

В Ростовской области горит джинсовая фабрика, смотрите видео:

Пожары и взрывы в России

В последнее время в приграничных областях России творится какая-то диковинка. Жители часто слышат звуки, подобные взрывам, после которых возникают пожары.

К примеру, в российском Белгороде еще с начала мая что-то "хлопает". В частности, 1 мая горели резервуары с топливом и были слышны взрывы. Впоследствии оказалось, что горят помещения, принадлежащие минобороны России.

2 мая вспыхнул большой пожар недалеко от города. Днем люди тоже слышали взрывы, после чего увидели огромный столб дыма. В Белгороде горел склад с боеприпасами.

3 мая звуки, похожие на взрыв, слышали в центре Белгорода. От громких звуков сработали даже сигнализации автомобилей.

2 мая масштабный пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Были двое погибших и одна пострадавшая.

Жители Белгорода 11 мая жаловались на "трудную ситуацию". Они публиковали фото масштабных возгораний.

Алексей Арестович отмечал, что Россия может ввести военное положение в Курской, Белгородской и Ростовской областях. Хотя пожары возникают не только в приграничных областях. В частности, ночью со 2 на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение", которое хочет убрать какие-либо упоминания об Украине из учебников.

Кстати – Пропагандист Соловьев в истерике из-за взрывов в Белгороде: