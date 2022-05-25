Так, у Бєлгородській області місцеві жителі знову чули незрозумілі "хлопки", які в Україні жартівливо перекладають як "бавовна". В одному з місцевих сіл лунали звуки обстрілів.

"Бавовна" в Бєлгородській області

Як повідомляє Медуза, Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що внаслідок обстрілу пошкоджені п’ять будинків у селі Журавлівка. Там навіть знайшли одного постраждалого – це молодий хлопець, в якого потрапив один із осколків.

Гладков не розуміє, як парубок взагалі опинився у Журавлівці. Адже мешканців цього села нібито евакуювали ще кілька тижнів тому. Однак, як повідомляють місцеві ЗМІ, навіть після примусового переселення місцеві люди продовжували їздити на роботу у прикордонні населені пункти.

Хто обстріляв населений пункт і чи взагалі були обстріли – невідомо.

Також в Росії горять ліси

Поки росіяни гонять своїх посіпак до України, вони не справляються з пожежами на своїй території. Так, на території Алтайського краю знову запалали ліси.

Пожежі в російських лісах / Фото Nexta