Україна не буде брати участі в обговоренні здачі своїх територій Росії. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну...,

– наголосив Подоляк.

І додав, що Україна "не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії Південь і Схід України".

Заморозити конфлікт не вдасться

Також Подоляк запевнив, що не може бути й мови про заморожування конфлікту. Він пояснив, чому. Зокрема, на це є 2 причини:

По-перше, будь-яке заморожування – це війна, відкладена в часі

"Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни", – додав радник глави ОП.

По-друге, геополітичні "стратеги" говорять про території, але ніхто не говорить про людей

Він сумнівається, що ті, хто закликає до заморожування війни, готові довічно утримувати наших переселенців. Ба більше, мільйони українців також опинилися під окупацією.

"І ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює", – чітко наголосив Подоляк.

Довідка. Станом на 3 травня, за даними Міжнародної організації з міграції, усього майже 13,7 мільйона українців покинули свої домівки, з них за межі України виїхали понад 5,6 мільйона людей. При цьому 2,7 мільйона українців повернулись з-за кордону в Україну з початку війни.

Про що мовиться

Сьогодні деякі політики пропонують Україну новий порядок денний:

припинення вогню;

заморожений конфлікт;

чи здача частини територій заради миру.

За словами радника керівника ОПУ, ніхто не зацікавлений у тривалій війні між Україною та Росією та у продовольчій кризі.

Однак наголошують, що найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні.

"Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій, від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя. Чи, може, свобода й демократія вже не варті того, щоб заради них воювати?", – зауважив Подоляк.

"Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю"

Подоляк також вже не вперше зазначив, що переговори стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися. А для цього Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію. Тож навряд чи заяви про поступки, "збереження обличчя" чи заморожування конфлікту цьому сприятимуть.

"Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили 3 області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати Росії Схід і Південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю", – додав радник глави ОП.

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