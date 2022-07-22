Генштаб Вооруженных Сил Украины ежедневно дает количество ликвидированных российских оккупантов. 22 июля количество убитых российских захватчиков составило 39 тысяч. За сутки украинским военным удалось уничтожить 150 человек.

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Такие данные о количестве ежедневных потерь россиян подтверждают и в Министерстве обороны США. Хотя там несколько отличается общее количество убитых. В Пентагоне указывают цифру в 15 тысячах убитых и около 45 тысячах раненых.

Однако американцы указывают на тот факт, что среди погибших около тысячи лейтенантов и капитанов. А также сотни полковников и немало генералов.

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россия скрывает количество погибших

В то же время россия не озвучивает данные о количестве погибших своих военных в войне против Украины. В кремле решили засекретить данные о смерти военных даже в мирное время. В последний раз российские власти озвучивали данные о количестве убитых еще 25 марта. Тогда они официально подтвердили 1351 погибшего. Хотя, вероятно, эти данные озвучили случайно.

В то же время, только во время боев за Северодонецк и Лисичанск украинские военные уничтожили около 11 тысяч захватчиков. Такие данные приводит министр обороны Украины Алексей Резников. При этом около 2 тысяч были боевиками из оккупированной Луганской области, а еще до 9 тысяч – российские военные. Более 20 тысяч оккупантов были ранены. Треть из них получили тяжелые травмы с ампутациями конечностей.

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