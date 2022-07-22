Актуальную информацию обнародовал украинский Генштаб. Цифры – будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери врага в технике
Наши ВСУ ликвидируют не только личный состав врага, но и его технику. Если она остается в рабочем состоянии после боя, то становится трофейной и переходит к нам воевать против оккупантов. Итак, в технике враг потерял:
- танков 1704 единицы;
- боевых бронированных машин – 3920, +8 единиц за сутки;
- артиллерийских систем – 863, +4 единицы за сутки;
- РСЗО / MLRS – 251 единица;
- средства ПВО – 113 единиц;
- самолетов – 221 единица;
- вертолетов – 188 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 ,+ 3 единицы за сутки;
- крылатые ракеты – 167 единиц;
- корабли /катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2803, +22 единицы;
- специальная техника – 72 единицы.
Генштаб также сообщил, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Потери россии в войне с Украиной
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал, что армия врага понесла значительные потери на войне в Украине. К сожалению, пока что они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупантов остаются.
- В то же время, по данным нашей разведки, в россии людям уже негде хоронить родственников. Все потому, что там на кладбищах бронируют места для солдат, которые погибли или еще погибнут на войне в Украине. В Рязани, например, местным жителям отказывают в местах на кладбище, потому что те уже забронированы.
- По словам главы Харьковской ОВА, во временно оккупированном Купянске, морг переполнен телами российских военных. Временно оккупированный город Купянск расположен на Изюмском направлении, где российские захватчики постоянно несут потери.
россияне ссорятся и сами себя ликвидируют: смотрите видео