Актуальную информацию обнародовал украинский Генштаб. Цифры – будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме И снова Чернобаевка: Братчук сообщил, где произошла последняя демилитаризация россиян

Потери врага в технике

Наши ВСУ ликвидируют не только личный состав врага, но и его технику. Если она остается в рабочем состоянии после боя, то становится трофейной и переходит к нам воевать против оккупантов. Итак, в технике враг потерял:

танков 1704 единицы;

боевых бронированных машин – 3920, +8 единиц за сутки;

артиллерийских систем – 863, +4 единицы за сутки;

РСЗО / MLRS – 251 единица;

средства ПВО – 113 единиц;

самолетов – 221 единица;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 ,+ 3 единицы за сутки;

крылатые ракеты – 167 единиц;

корабли /катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2803, +22 единицы;

специальная техника – 72 единицы.

Генштаб также сообщил, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Потери россии в войне с Украиной

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал, что армия врага понесла значительные потери на войне в Украине. К сожалению, пока что они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупантов остаются.

В то же время, по данным нашей разведки, в россии людям уже негде хоронить родственников. Все потому, что там на кладбищах бронируют места для солдат, которые погибли или еще погибнут на войне в Украине. В Рязани, например, местным жителям отказывают в местах на кладбище, потому что те уже забронированы.

По словам главы Харьковской ОВА, во временно оккупированном Купянске, морг переполнен телами российских военных. Временно оккупированный город Купянск расположен на Изюмском направлении, где российские захватчики постоянно несут потери.

россияне ссорятся и сами себя ликвидируют: смотрите видео