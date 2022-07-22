Актуальну інформацію оприлюднив український Генштаб. Цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога в техніці

Наші ЗСУ ліквідовують не тільки особовий склад ворога, але й його техніку. Якщо вона залишається у робочому стані після бою, то стає трофейною і переходить до нас воювати проти окупантів. Отож, в техніці ворог втратив:

танків 1704 одиниці;

бойових броньованих машин – 3920, +8 одиниць за добу;

артилерійських систем – 863, +4 одиниці за добу;

РСЗВ / MLRS – 251 одиниця;

засоби ППО – 113 одиниць;

літаків – 221 одиниця;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713, +3 одиниці за добу;

крилаті ракети – 167 одиниць;

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2803, +22 одиниці;

спеціальна техніка – 72 одиниці.

Генштаб також повідомив, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Втрати росії у війні з Україною

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав, що армія ворога зазнала значних втрат на війні в Україні. На жаль, поки що вони не є критичними для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.

Водночас, за даними нашої розвідки, в росії люди вже не мають де ховати родичів. Все тому, що там на цвинтарях бронюють місця для солдатів, які загинули чи ще загинуть на війні в Україні. У Рязані, наприклад, місцевим мешканцям відмовляють у місцях на цвинтарі, бо ті вже заброньовані.

За словами очільника Харківської ОВА, в тимчасово окупованому Куп'янську, морг переповнений тілами російських військових. Тимчасово окуповане місто Куп’янськ розташоване на Ізюмському напрямку, де російські загарбники постійно зазнають втрат.

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