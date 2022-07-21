Інформацію, яка раніше поширювалась у ЗМІ, підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ворог навіть не рахує свою живу силу

Тимчасово окуповане місто Куп’янськ розташоване на Ізюмському напрямку, де російські загарбники постійно зазнають втрат.

Через Куп’янськ окупанти направляють свою техніку на Ізюмський напрямок, а далі на територію Донецької області. За словами Синєгубова, там постійно ведуться активні бойові дії, а наші ЗСУ стабільно завдають ворогам великих втрат на цьому напрямку. Все дійшло до того, що окупанти навіть не рахують своїх військових – лише броньовану техніку. Тож не дивно, що в окупантів бракує рефрижераторів.

Ворог фактично не рахує свою живу силу, рахує лише броньовану техніку. Ми це спостерігаємо з військової тактики дій. Ну, а те, що не вистачає справді моргів, не вистачає рефрижераторів – це їхні проблеми,

– сказав Олег Синєгубов.

росіяни нещадно гатять по Харкову: нині вдарили по ринку

російські загарбники безперестанку обстрілюють Харків. Сьогодні, 21 липня, окупанти обстріляли ринок "Барабашово", у якому завжди багато людей. В результаті загинули 2 людини. Ще 21 людина поранена – серед них 4 важких та одна дитина.

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