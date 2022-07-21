Про це розповів мінометник 130-го батальйону Територіальної оборони Мирослав Откович. Він підтвердив 24 каналу факт того, що ворога реально витіснили до північних кордонів.

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За його словами, на деяких ділянках Збройним Силам України залишається від 8 до 10 кіломентрів до кордону. Тобто ворога максимально відкинули від Харківщини, однак окупанти продовжують й далі гатити по місту та області.

Однак я б застеріг від якогось "шапкозакидання" щодо російських військ. Річ у тім, що окупанти укомплектовані дуже добре. У них є багато снарядів до артилерії, самих установок,

– зауважив Откович.

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Тобто, у ворога досі є перевага в артилерії. У росіян є "Іскандери" та ракети з низькою точністю, які щодня гатять по Харкову. Крім цього, за підтвердженими даними розвідки, на цьому напрямку воюють "вагнерівці" та морпіхи.

"Тобто, коли ми змагаємося, то воюємо проти "профіків", які щодня сюди намагаються пройти. Однак той "пояс безпеки", який сформований на півночі Харкова, нам вдається утримувати досить надійно", – зауважив військовий.

І наголосив, що українським оборонцям також вдалося вибити подалі від міста ствольну артилерію ворога, яка стріляє на 20 – 25 кілометрів. Зараз її окупанти там не можуть використати.

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