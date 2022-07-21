Є поранені, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Внаслідок вчорашньої атаки по Харкову також була поранена людина, а також троє загиблих.

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Терехов закликав містян бути обережними та залишатись в укриттях.

Скільки людей постраждали

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу Харкова 17 людей зазнали поранення. Про це повідомив глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Терехов додав, що один поранений – у важкому стані. Крім того, вже є один загиблий.

Про вибухи місцеві жителі повідомили об 09:29. Вже о 09:30 у місті пролунала повітряна тривога. Згодом надійшло повідомлення про загрозу артилерійського обстрілу Харкова та Харківської територіальної громади. Люди повідомляють про пожежу.