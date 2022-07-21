Зауважимо, що вночі вибухи та сирени вже лунали у Харкові та Миколаєві. Цього разу вкотре повторилась ситуація: спочатку були вибухи, а після них – повітряна тривога.

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Ризик артилерійських обстрілів зростає

Об 09:29 місцеві кореспонденти повідомили про те, що чули вибухи. Вже об 09:30 у місті пролунала повітряна тривога. А ще через кілька хвилин надійшло повідомлення про загрозу артилерійського обстрілу як в обласному центрі, так і по всій Харківській територіальній громаді.

Наголошуємо, що ні в якому разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно вмикаються сирени – вирушайте негайно до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде інформації про відбій. Цей простий алгоритм дозволить врятувати вам життя. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов також попрохав без нагальної необхідності не виходити на вулиці.

Якщо ж ви стали свідком "прильоту", то ні в якому разі не фіксуйте його на фото або відео. У випадку, коли ви таки це зробили, – не публікуйте відповідні матеріали у соціальних мережах. Не ставайте спільником ворога, адже ваш допис може бути використаний для додаткового наведення на ціль.

Невдовзі додаткову інформацію щодо обстрілу озвучив мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що російські загарбники обстрілюють один із найбільш густонаселених районів міста. Тож і він попрохав мешканців не нехтувати власною ж безпекою.

Додамо, що мешканці Харкова повідомляють, що внаслідок обстрілу росіян спалахнула сильна пожежа. Якщо говорити про її масштаби, то їх можна уявити бодай з повідомлення про щонайменше два стовпи диму, які піднялись у небо.

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