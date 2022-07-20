Неспокійним був ранок для мешканців Харкова. Його ворог вкотре обстріляв. І сталось це після відбою повітряної тривоги.

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Ворог забрав життя дитини

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що російські війська обстріляли Салтівський район міста. Внаслідок цього загинуло троє мешканців Харкова. Серед них, на жаль, – 13-річний хлопчик. Також відомо про чоловіка та жінку, чиї життя забрав ворог.

Крім того, поранень зазнала 72-річна мешканка міста.

Про саму атаку стало відомо близько 09:01. Тоді кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у місті чутні вибухи. Невдовзі відповідну інформацію підтвердив Олег Синєгубов. Він підкреслив, що ворог завдав удару, і що на місцях влучань працюють екстрені служби. Уже тоді було відомо про постраждалих.

Ворог бив з РСЗВ "Ураган"

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає Суспільне, поділився деталями. Він зазначив, що попередні дані свідчать про атаку міста з реактивних систем залпового вогню "Ураган".



Наслідок атаки Харкова 20 липня / Фото Суспільне

Оскільки ворог по Харкову часто б'є саме з РСЗВ, то сигнали про повітряну тривогу починають лунати вже після тривоги. У будь-якому разі мешканців міста ми закликаємо не ігнорувати сирени. Перебирайтесь до безпечного місця та перебувайте там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.

Додамо, що неспокійним був вечір 19 липня. Тоді у Харкові й області мешканці чули гучні вибухи. Зауважимо, що сирени в регіоні тоді пролунали близько 19:23, а вже майже через 10 хвилин почали надходити повідомлення про можливі атаки.

Містяни розповідали, що чули вибухи у районі Салтівки. Там також спостерігались клуби диму, який підіймався над містом. Тоді ж подібні звучи долинали й до мешканців інших районів, і навіть області. Правда, попередні дані свідчили про те, що мовиться про "відльоти", а не "прильоти".

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