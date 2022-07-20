Це повідомили журналісти "Суспільного". Напередодні у місті дійсно була повітряна тривога, але наразі її вже вимкнули.

До теми Постійні обстріли, ворог веде розвідку боєм та з повітря: основне про ситуацію на фронті

Кореспондентка "Суспільного" під час телемарафону додала, що близько 9 ранку у Харкові пролунали вибухи.

Вибухи пролунали підряд протягом кількох хвилин. Наразі точної інформації, що це за вибухи були,

– сказала вона.

За її словами, вночі також було чутно серію залпів. Скоріше за все, постраждали околиці міста.

Згодом інформацію про вибухи підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі. Він написав, що в одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів.

"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", – зазначив чиновник.

Він попросив жителів Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебуватив укриттях та безпечних місцях.

В яких областях зранку була повітряна тривога:

Полтавська область,

Сумська область,

Харківська область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Донецька область,

Луганській області (там її оголосили ще 4 квітня, відтоді вона не припинялася).

Яка ситуація на Харківщині: останні новини