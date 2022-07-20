Це повідомили журналісти "Суспільного". Напередодні у місті дійсно була повітряна тривога, але наразі її вже вимкнули.
До теми Постійні обстріли, ворог веде розвідку боєм та з повітря: основне про ситуацію на фронті
Кореспондентка "Суспільного" під час телемарафону додала, що близько 9 ранку у Харкові пролунали вибухи.
Вибухи пролунали підряд протягом кількох хвилин. Наразі точної інформації, що це за вибухи були,
– сказала вона.
За її словами, вночі також було чутно серію залпів. Скоріше за все, постраждали околиці міста.
Згодом інформацію про вибухи підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі. Він написав, що в одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів.
"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", – зазначив чиновник.
Він попросив жителів Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебуватив укриттях та безпечних місцях.
В яких областях зранку була повітряна тривога:
- Полтавська область,
- Сумська область,
- Харківська область,
- Дніпропетровська область,
- Запорізька область,
- Донецька область,
- Луганській області (там її оголосили ще 4 квітня, відтоді вона не припинялася).
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- Ввечері 19 липня у Харкові також було дуже гучно – лунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Салтівки, там було видно клуби диму. Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Офіційної інформації від влади не надходило.
- Мирне населення Харківщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів. Зранку 19 липня ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення – їх госпіталізували до медичних установ. Ще 1 жінка поранена через ранкові обстріли Циркунів.
- А напередодні о 3 годині ночі росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 ранку окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, спалахнули пожежі.
- Впродовж доби, 18 липня, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На полях пшениці спалахнули 2 пожежі.
- Також іноді росіяни намагаються йти в наступ на Харківському напрямку. Зокрема, 18 липня окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили. Також ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди.