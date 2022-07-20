Спершу про небезпеку оголосили на Полтавщині – тривожні сирени залунали приблизно о 08:19. Згодом про загрозу ракетного удару повідомили у в решті східних регіонів.

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У яких областях оголосили повітряну тривогу

  • Полтавська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.


Карта повітряної тривоги в Україні станом на 8:30

На Харківщині оголошували повторну тривогу: вона лунала кілька годин

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили ще приблизно о 3:52. О 08:22 в регіоні оголосили про повторну загрозу. Таким чином, у Харківській області тривога була оголошена понад 4 години.

Згодом, о 8:36 розпочалися відбої. Наразі у всіх регіонах чисте небо, окрім Луганщини.

Як поводитись під час повітряної тривоги

  • Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.
  • Не забудьте подбати літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому. Допомігши тим, хто цього потребує, якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.
  • Якщо з якоїсь причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
  • Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

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