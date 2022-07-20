Про ситуацію на основних напрямках боротьби зранку 20 липня розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. росіяни продовжують вести розвідку боєм та обстрілювати наші позиції і мирних людей.

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Північ України та Харківщина

Генштаб повідомив, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках значних змін в маневрах ворога не виявили. Були обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог провадив обстріли в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

Ситуація на Донбасі

Наші військові розповіли, що на Слов'янському напрямку ворог вів обстріли з танків та артилерії біля Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Дар'ївка. російські окупанти били з авіації неподалік Верхньокам'янського. Також був штурм в напрямку Івано-Дар'ївки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти воюють з метою, щоб створити умови для наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Вони обстріляли із ствольної та реактивної артилерії і танків райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Продовжуються бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам'янське та низки інших. Ворог вдарив авіацією біля Авдіївки. Також провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського. Для росіян це було безуспішно, тому вони відійшли.

Що відбувається на Півдні

Генштаб повідомив, що на Південнобузькому напрямку ворог зберігає високу інтенсивність розвідки, яку проводить безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет "Калібр". Обидві сторони б'ють із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника не вистачає боєприпасів, продуктів та води.

Є також інформація, що командування північного флоту росії проводить профілактику. Її причина – дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, які залучають і планують залучати у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішно виконувати вогневі завдання по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

Атаки росіян і плани путіна

Ворог продовжує свій ракетний терор. Російські окупанти пізно ввечері 19 липня знову атакували Одещину. Одну ракету вдалося збити системам протиповітряної оборони, проте інші влучили у склад. Ситуація в операційній зоні – складна, напружена та динамічна, але наші військові її контролюють.

Крім того, путін не припиняє своїх ядерних погроз. Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що він міг би використати ядерні загрози для того, щоб стримувати український контрнаступ в анексованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Натомість наші воїни кожного дня ліквідовують все більше й більше воргів. Зокрема, українські захисники повністю ліквідували групу російських найманців з ПВК "Вагнер". Кривавий "бізнес" окупантів зійшов нанівець.

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