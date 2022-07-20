Про це під час брифінгу заявив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, Сполучені Штати жорстоко відреагують на такий крок окупантів.

Зауважте Зернове питання, газ і закиди у бік України: яких казок наговорив путін у Тегерані

росія хоче анексувати додаткові території

Кірбі зазначив, що США бачать значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що кремль планує анексувати додаткові території України.

росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році. росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює,

– зауважив посадовець.

За його словами, Сполучені Штати знають наступні кроки окупантів:

спершу ці "керівники" організують фейкові референдум про приєднання до росії,

після цього кремль використає їх у своєму намаганні анексувати нові українські території.

Кірбі додав, що російський уряд наразі планує анексувати частини Херсонської та Запорізької областей, а також усю Донеччину та Луганщину. Ба більше, росія вже почала підготовку до цього, зокрема:

ввела обіг рубля на тимчасово окупованих територіях,

заблокувала доступ до інтернету,

переслідує людей із проукраїнськими поглядами,

встановлює контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в росії 11 вересня", – зауважив представник Білого дому.

Варто прочитати США на тижні планують затвердити 700-мільйонний пакет допомоги Україні: там будуть нові HIMARS

Відповідь США буде швидкою

Кірбі також нагадав, як кремль на початку повномасштабного вторгнення в Україну заявляв, що в його плани не входить окупація нашої держави.

"Якщо росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами", – наголосив представник Білого дому.

За його словами, на країну-агресорку накладуть додаткові санкції, тож вона стане ще більшим вигнанцем, ніж зараз.

Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані росією території",

– заявив Кірбі.

Координатор Ради з нацбезпеки США підсумував, що Україна, ймовірно, зможе повернути тимчасово окуповані території військовим шляхом.

Буде цікаво – США в захваті, як ЗСУ використовують РСЗВ: дивіться відео