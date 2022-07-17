На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Захід не виснажився, а тільки набирає оберти та темпи.

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За його слова, путін говорив, що "ми ще воювати не починали", так і Захід "ще не починав".

Він навів приклад США. Адже президент Байден мав візит на Близький Схід, який стосувався України:

Домовилися збільшити видобуток нафти з Саудівської Аравії. Відповідно це призведе до зростання її кількості та появи альтернативної пропозиції російській нафті.

Обговорили, щоб країни Близького Сходу підключалися до постачання Україні різного типу зброї.

Олександр Мусієнко нагадав, що, наприклад, Йорданія, є учасницею формату зустрічі "Рамштайн", який незабаром матиме чергову зустріч.

"Президент Байден під час свого турне заявив, що не дасть збільшити вплив росії та Китаю. Потрібно підтримувати Україну в цій війні", – додав Мусієнко.

Отримання озброєння

Керівник Центру військово-правових досліджень розповів про "обережний оптимізм". За його словами, ми й далі будемо отримувати озброєння й, можливо, з ракетами більшої дальності для систем HIMARS.

Не знаю, чи це будуть балістичні ракети з відстанню 300 кілометрів. Проте про 150 кілометрів, думаю, що можна говорити. Такі ракети якраз є для цих систем. Крім того, я думаю, що ми отримаємо більше самих систем HIMARS,

– розповів Олександр Мусієнко.

Він повідомив, що наші партнери прекрасно розуміють, які виклики та загрози зараз є перед нами.

"США, і Британія прекрасно усвідомлюють, що нам потрібна підтримка й з повітря. Отже, варто розраховувати й на те, що підтримка України буде наповнюватися безпілотниками, дронами, а також в майбутньому й авіацією. Це дуже важливо для нас", – додав Мусієнко.

На його думку, Захід не виснажиться й наступний "Рамштайн" це вкотре має продемонструвати.

Дивіться відео про підтримку Заходу:

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