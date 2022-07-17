На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Захід не виснажився, а тільки набирає оберти та темпи.
Важливо Ми готові до війни з Росією, – командувач Королівських ВПС Великої Британії
За його слова, путін говорив, що "ми ще воювати не починали", так і Захід "ще не починав".
Він навів приклад США. Адже президент Байден мав візит на Близький Схід, який стосувався України:
- Домовилися збільшити видобуток нафти з Саудівської Аравії. Відповідно це призведе до зростання її кількості та появи альтернативної пропозиції російській нафті.
- Обговорили, щоб країни Близького Сходу підключалися до постачання Україні різного типу зброї.
Олександр Мусієнко нагадав, що, наприклад, Йорданія, є учасницею формату зустрічі "Рамштайн", який незабаром матиме чергову зустріч.
"Президент Байден під час свого турне заявив, що не дасть збільшити вплив росії та Китаю. Потрібно підтримувати Україну в цій війні", – додав Мусієнко.
Отримання озброєння
Керівник Центру військово-правових досліджень розповів про "обережний оптимізм". За його словами, ми й далі будемо отримувати озброєння й, можливо, з ракетами більшої дальності для систем HIMARS.
Не знаю, чи це будуть балістичні ракети з відстанню 300 кілометрів. Проте про 150 кілометрів, думаю, що можна говорити. Такі ракети якраз є для цих систем. Крім того, я думаю, що ми отримаємо більше самих систем HIMARS,
– розповів Олександр Мусієнко.
Він повідомив, що наші партнери прекрасно розуміють, які виклики та загрози зараз є перед нами.
"США, і Британія прекрасно усвідомлюють, що нам потрібна підтримка й з повітря. Отже, варто розраховувати й на те, що підтримка України буде наповнюватися безпілотниками, дронами, а також в майбутньому й авіацією. Це дуже важливо для нас", – додав Мусієнко.
На його думку, Захід не виснажиться й наступний "Рамштайн" це вкотре має продемонструвати.
Дивіться відео про підтримку Заходу:
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